Pakistan Başbakanı Şerif: Erdoğan Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında bugün Pakistanı ziyaret etti.

Büyük bir coşku ve sevgi seliyle karşılanan Erdoğan burada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından üçü savunma alanında olmak üzere iki ülke arasında 24 anlaşma imzalandı.

"SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, İSLAM DÜNYASININ LİDERİ"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şerif, "Burada çok büyük bir lider var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz." dedi.

"İKİ RUH TEK KALP"

Türkiye ve Pakistan'ın birlikte kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için daha çok çalışacaklarına işaret eden Şerif, "İki ruh, tek kalp. Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu." ifadelerini kullandı.

Şerif, Erdoğan'ın ziyareti kapsamında çok çeşitli etkinlikler yapıldığını belirterek "Pakistan ve Türkiye kardeştir, dosttur ve kardeşlik tarihimiz bölünme (Britanya Hindistanı'nın Pakistan ve Hindistan olarak ikiye ayrılması) öncesi döneme kadar uzanıyor." ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'IN SESİ ÜMMETİN SESİDİR"

Halkının, Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'ye yardım etmek için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiğini hatırlatan Şerif, Türkiye'nin de aynı şekilde Pakistan'a her koşulda yardım ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın tüm dünya olayları hakkında gösterdiği hassasiyete de değinen Şerif, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesi, ümmetin sesidir." sözleriyle Gazze'deki Filistin halkı için ve Keşmir halkının özgürlüğünün duyulması için Erdoğan'ın önemli bir ses olduğu ifade etti.

"PAKİSTAN TÜRKLERİN İKİNCİ EVİ"

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan'ı ziyaret eden Türk heyetindeki yatırımcılara ve iş adamlarına atıfta bulunarak şunları kaydetti: