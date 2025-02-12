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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Endonezya’daki temaslarının ardından Pakistan’a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşmeler yapacak.

SOKAKLARDA TÜRK BAYRAKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan’ın başkenti İslamabad ve Karaçi'deki cadde ve sokaklara şimdiden Türk bayrakları asıldı.

DANS GÖSTERİLERİ YAPILIYOR

Karaçi kentinde yerel dans grupları, sokaklarda gösterilere başladı.

PAKİSTAN PROGRAMI

Pakistan Başbakanı Şerif ile Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, ayrıca Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

ANLAŞMA VE BASIN TOPLANTISI

İki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının beklendiği ziyaret çerçevesinde Erdoğan ve Şerif, ortak basın toplantısı düzenleyecek.