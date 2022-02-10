Pakistan'da hamile kadının kafasına erkek çocuk için çivi çaktılar

Üç kız çocuğu olan kadın, dördüncü çocuğunun erkek olabilmesi için gittiği şifacıda kafasına çivi çaktırdı. Çivinin şans eseri beyne gelmediği tespit edildi.

Pakistan'da 3 kız çocuklu hamile kadın, bir hastaneye başvurdu.

Peşaver'de kafasında 5 cm'lik bir çivi ile gittiği hastanede kazaya uğradığı düşünülen kadının, kaza geçirmediği ortaya çıktı.

Karnındaki bebeğin de kız olacağını öğrenmesinin ardından kocasının kendisini terk edeceğini öğrenen kadının, bir şifacıya gittiği açıklandı.

Kadının gittiği şifacının, çaresiz kadına erkek çocuğuna sahip olmak için kafasına çivi çakılması ve bu sırada ilahiler söylenmesi gerektiğini söylediği belirlendi.

ÇİVİYİ ŞİFACI ÇAKTI

Durumun kontrolden çıkması ile hastanenin yolunu tutan kadın doktorlara ilk başta çiviyi kendisinin çaktığını söylese de daha sonra bu eylemi şifacının gerçekleştirdiğini kabul etti.

ERKEK ÇOCUĞU OLABİLECEĞİNE İNANDIRDI

Doktor Haider Khan, hamile kadının çiviyi kafasından pense ile çıkarmaya çalıştığı ancak başaramayınca hastaneye geldiğini açıkladı. Khan, "Buraya geldiğinde bilinci tamamen açıktı ama çok acı çekiyordu. Şifacı karnındaki bebeğin kız olduğu ultrasonla kanıtlanmasına rağmen ona erkek çocuk sahibi olabileceğini söylemiş ve kafasına çivi çakmış. Çekilen röntgen çivinin kadının kafasının üzerine çakıldığı ancak şans eseri beyni ıskaladığını gösterdi." dedi.

RÖNTGEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Doktorlar kadının kafasındaki çiviyi yaptıkları ameliyatla çıkardılar. Çekilen röntgen görüntüleri ise sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler sonrası devreye giren polis her yer de şifacı kadını arıyor.

SAHTEKAR ŞİFACI ARANIYOR

Yerel polis şefi Abbas Ahsan sahtekarın yakalanması için özel bir ekip kurulduğunu ve CCTV görüntülerinin titizlikle izlendiğini belirtti.