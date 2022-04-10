Pakistan'da İmran Han dönemi kapandı, Şahbaz Şerif göreve geliyor

Pakistan'da Meclis'te yapılan güven oylamasıyla İmran Han hükümeti düşürüldü. Başbakanlık görevine Şahbaz Şerif'in gelmesi bekleniyor. Peki Şahbaz Şerif kimdir? Ayrıntılar, bu haberde.

Pakistan tarihinde bir ilk yaşandı.

Muhalefet, uzun zamandır hükümeti düşürmek için Meclis'te güvensizlik oylaması yapmaya çalışıyordu.

Oylama talebi 2 kez reddedilince konuyla ilgili Pakistan Anayasa Mahkemesi net bir karar aldı.

Kararla birlikte Meclis'te güvensizlik oylaması yapıldı.

2018’de büyük bir çıkış yaparak iktidara gelen İmran Han hükümeti, muhalefetin oylarıyla düşürüldü.

Pakistan tarihinde bir ilk

Pakistan Milli Kriket Takımı’nın eski kaptanı 69 yaşındaki İmran Han, ülkede güvensizlik oylaması ile görevinden düşürülen ilk başbakan olarak tarihe geçti.

İmran Han kimdir

Lahor’da 1952’de Peştun bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İmran Han, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için İngiltere’deki Oxford Üniversitesine kaydoldu.

İmran Han döneminde Çin ile Pakistan ilişkileri güçlendi

İmran Han, ülkesinin Çin’le stratejik iş birliğini güçlendirdi.

ABD ve Batı’nın Pakistan’ı yalnızlaştırma siyaseti karşısında Çin, İmran Han için gerek Hindistan’a gerek ekonomik zorluklara karşı bir güvence oldu.

Savaş başlayınca Moskova'ya gitti

Han’ın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlattığı gün başkent Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batı ülkelerinde rahatsızlık uyandırdı. Han, bu durumu, ülkesinin “gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu” sözleriyle savundu ve ziyareti yaparken istişare ettiği orduyla hemfikir olduklarını belirtti.

Ordu ile fikir ayrılığı

Ancak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva’nın “Rusya’nın Ukrayna'da başlattığı savaşın derhal durdurulması gerektiğini ve bunun büyük bir trajedi olduğunu belirtmesi” ve diğer ülkelerle ikili ilişkileri riske atmadan ABD’yle iyi ilişkiler istediklerini belirtmesi, Han ile ordu arasında dış politika hamlelerine dair görüş ayrılığına yoruldu.

İmran Han: ABD'nin iç politikamıza müdahelesi

İmran Han, 2 Nisan'da güvensizlik oylamasıyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika'yı suçlamıştı.

Han, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir" diye konuşmuştu.

Şimdi ne olacak

Pakistan'da Anayasa'ya göre Meclis'in feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidilecek.

Seçim öncesinde ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulacak geçici hükümet yönetecek.

Han ise geçici hükümet, geçici bir başbakan atayıncaya kadar görevine devam edecek. Han'ın görevini en az 15 gün daha sürdürmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Pakistan'da hükümetin düşürülmesi üzerine, muhalefet destekçileri kutlama yaptı.

İmran Han'ın yerine gelecek isim: Şahbaz Şerif

İmran Han hükümetinin düşürülmesiyle birlikte Pakistan'da Şahbaz Şerif'in Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şahbaz Şerif, Türkiye ile sıcak ilişkilere sahip bir isim.

Türkiye dostu

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Türkiye'nin isteği doğrultusunda FETÖ'nün okullarına karşı net bir tavır ortaya koyan Şahbaz Şerif, tüm okulların yönetimini ele almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan her zaman övgüyle bahseden Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan arasında eşi olmayan bir kardeşlik hukukun yaşandığını söylüyor.

Türkiye-Pakistan ilişkileri

İmran Han döneminde de Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler iyiydi. Ülkede yaşanan görev değişiminin Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri etkilemeyeceği öngörülüyor.

Fotoğraf: Navaz Şerif, Recep Tayyip Erdoğan, Şahbaz Şerif

Şerif kardeşler

Şahbaz Şerif, aynı zamanda Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'in kardeşi.

Navaz Şerif, Pakistan'ın FETÖ'sü olarak bilinen Tahirül Kadri tarafından hukuk darbesiyle görevden uzaklaştırılmıştı.

Navaz Şerif, halefi olarak kardeşi Şahbaz Şerif'i göstermişti.