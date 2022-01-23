Haberler

Gündem Haberleri

Pakistan'da kısmi sokağa çıkma yasağı başladı

Pakistan'da kısmi sokağa çıkma yasağı başladı

İslamabad'da koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesinin ardından, sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Ülkede toplam vakanın ise 1 milyon 367 bin 605 olduğu aktarıldı.