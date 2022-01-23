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    Pakistan'da kısmi sokağa çıkma yasağı başladı

    İslamabad'da koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesinin ardından, sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Ülkede toplam vakanın ise 1 milyon 367 bin 605 olduğu aktarıldı.
    • AA
    • 23.01.2022 - 14:57
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    Pakistan'da kısmi sokağa çıkma yasağı başladı

    Pakistan'ın başkenti İslamabad'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

    TOPLAM VAKA: 1 MİLYON 367 BİN 605

    Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 7 bin 586 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 367 bin 605’e yükseldi.

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    Pakistan da kısmi sokağa çıkma yasağı başladı #3

    Pakistan da kısmi sokağa çıkma yasağı başladı #4

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