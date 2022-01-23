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Pakistan'da kısmi sokağa çıkma yasağı başladı
İslamabad'da koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesinin ardından, sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Ülkede toplam vakanın ise 1 milyon 367 bin 605 olduğu aktarıldı.
- AA
- 23.01.2022 - 14:57
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.
TOPLAM VAKA: 1 MİLYON 367 BİN 605
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 7 bin 586 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 367 bin 605’e yükseldi.