Pakistan'dan Türkiye'ye yardım seferberliği Kahramanmaraş depremi sonrasında Türkiye'nin yardımına koşan Pakistan, tam kapasite çalışıyor. Deprem bölgeleri için çadır üretimi ve yardım tırları gelmeye devam ediyor.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremle sarsıldı.

11 kenti etkileyen büyük felaket sonrasında dünyanın her yanından yardım yağdı.

Bu ülkelerden biri de Pakistan...

Çadır yardımı

Pakistan, yaşanan depremlerin ardından bir günde yüzlerce çadırın bulunduğu 3 uçağı Adana'ya gönderdi.

Pakistan'daki fabrikalar, Türkiye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kışa dayanıklı, su geçirmez ve yangına dayanıklı çadırların seri üretimini sağlamak için tam kapasite çalışıyor.

Başbakan Şehbaz Şerif'in talimatıyla yardımların ulaştırılmasında hem hava hem karayolu hem de demiryolları kullanılıyor.

Özel uçuş serisine ek olarak 10 uçak daha Türkiye'ye yardım malzemesi ulaştırdı. Bu uçuşlar üç Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) C-130, bir PAF IL-78, bir Türk askeri uçağı, iki Türk kargo uçağı, üç PIA charter uçuşunu içerdi.

Ayrıca İstanbul'a düzenli olarak yapılan Pakistan Hava Yolları (PIA) uçuşlarında uçakların bel kısmındaki boşluklara yüklenerek yardım malzemeleri gönderiliyor.

Malatya'ya 275 ton yardım

21 tırlık konvoy da şubat ayında Malatya'ya yaklaşık 275 ton yardım malzemesi ulaştırdı.

Mart ayının üçüncü haftasında Mersin'e varacak olan deprem yardım malzemelerini taşıyan üç gemi, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Pakistan'ın, Başbakan Şerif'in de belirttiği gibi "Türkiye tamamen iyileşene kadar" yardım operasyonlarına devam edeceği öğrenildi.