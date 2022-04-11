Pakistan'ın 23'üncü Başbakanı, Şahbaz Şerif oldu

Pakistan'ın 23'üncü Başbakanı, Şahbaz Şerif oldu

Güven oylamasının ardından görevden alınan İmran Han'ın yerine Şahbaz Şerif başbakan olarak seçildi.

Pakistan'da muhalefetin bir süredir güven oylaması ile hükümeti düşürme çalışmaları sonucunda İmran Han, görevden alındı.

2018 yılından bu yana Pakistan'da başbakanlık görevini halk oylamasıyla sürdüren İmran Han, Pakistan tarihine geçti.

İmran Han hükümeti düştü

Ülkenin güven oylamasıyla düşürülen ilk Başbakanı İmran Han, ordu ile yaşadığı fikir ayrılıkları ile gündeme geliyordu.

İmran Han'ın yerine seçilecek başbakan için ise Şahbaz Şerif gündemdeydi.

Yeni Başbakan Şahbaz Şerif

90 gün içerisinde seçime gitmesi gereken Pakistan'da bu süre içerisinde muhalefetin seçtiği isim Şahbaz Şerif oldu.

Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olan Şahbaz Şerif, Imran Khan'ın güven oylamasıyla görevden alınmasının ardından Pakistan'ın 23'üncü Başbakanı olarak seçildi.

FETÖ okullarına el koyan isim

Öte yandan Şahbaz Şerif, Pencap Eyaleti Başbakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Türkiye'nin isteği doğrultusunda FETÖ'nün okullarına karşı net bir tavır ortaya koyması ve okulların yönetimlerine el koymasıyla da hatırlanıyor.

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