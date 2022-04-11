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    Pakistan'ın 23'üncü Başbakanı, Şahbaz Şerif oldu

    Güven oylamasının ardından görevden alınan İmran Han'ın yerine Şahbaz Şerif başbakan olarak seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 15:23
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    Pakistan'ın 23'üncü Başbakanı, Şahbaz Şerif oldu

    Pakistan'da muhalefetin bir süredir güven oylaması ile hükümeti düşürme çalışmaları sonucunda İmran Han, görevden alındı.

    2018 yılından bu yana Pakistan'da başbakanlık görevini halk oylamasıyla sürdüren İmran Han, Pakistan tarihine geçti.

    İmran Han hükümeti düştü

    Ülkenin güven oylamasıyla düşürülen ilk Başbakanı İmran Han, ordu ile yaşadığı fikir ayrılıkları ile gündeme geliyordu.

    İmran Han'ın yerine seçilecek başbakan için ise Şahbaz Şerif gündemdeydi.

    Pakistan ın 23 üncü Başbakanı, Şahbaz Şerif oldu #1

    Yeni Başbakan Şahbaz Şerif

    90 gün içerisinde seçime gitmesi gereken Pakistan'da bu süre içerisinde muhalefetin seçtiği isim Şahbaz Şerif oldu.

    Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olan Şahbaz Şerif, Imran Khan'ın güven oylamasıyla görevden alınmasının ardından Pakistan'ın 23'üncü Başbakanı olarak seçildi.

    Pakistan ın 23 üncü Başbakanı, Şahbaz Şerif oldu #2

    FETÖ okullarına el koyan isim

    Öte yandan Şahbaz Şerif, Pencap Eyaleti Başbakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Türkiye'nin isteği doğrultusunda FETÖ'nün okullarına karşı net bir tavır ortaya koyması ve okulların yönetimlerine el koymasıyla da hatırlanıyor.

    Pakistan'da İmran Han dönemi kapandı, Şahbaz Şerif göreve geldi VİDEO



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