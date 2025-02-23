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Haber Merkezi

Orta Doğu coğrafyasının en önemli ülkelerinden biri olarak, bölge ülkelerinde yaşayan birçok insan Türkiye'ye sevgi besliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından sevgi ve takdir görüyor.

SOSYAL MEDYAYA SEVGİ MESAJLARI GÖNDERİLİYOR

İslam aleminin lideri olarak görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Orta Doğu için önemli bir siyasi isim.

Dünyanın her yerinde, yerel ve ulusal medyalarca yayınlanan ve sosyal medyada paylaşılan sevgi mesajlarına bir yenisi daha eklendi.

"O MÜSLÜMAN ALEMİNİN LİDERİDİR"

Bu kez Suudi Arabistan'dan gönderilen ve büyük ilgi gören videoda Pakistanlı bir adam Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.

Ensonhaber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülerde Pakistanlı adam; dünyanın her ülkesinde Erdoğan'ın sevildiğini şu sözlerle anlattı:

Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Endonezya nereye gidersen Erdoğan'ı yüzde yüz seviyorlardır. O müslüman aleminin lideridir.

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