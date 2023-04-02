Palandöken Kayak Merkezi yoğunluk! Kar 123 santimetre
AA

Türkiye'de soğuk havalar etkisini gösteriyor...

Kurak geçen kış sezonunu yanı sıra nisan ayında merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

yağışının yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilenen kayak sezonu bu sene sakin geçti.

Kayak Merkezi, ilkbaharda da kayakseverleri ağırlıyor.

Kar 123 santimetre

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek kar kalınlığının 123 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen vatandaşlar, nisan ayının ilk haftasında snowboard ve kayakla kayma imkanı buldu.

Palandöken Kayak Merkezi yoğunluk! Kar 123 santimetre

Vatandaşlar akın etti

Aileler, kış mevsimi boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Palandöken'de çocuklarıyla kayak yaparak eğlendi.

Kayakseverlerden 63 yaşındaki Mehmet Başar, 13 yıldır Erzurum'a kayak yapmak için geldiğini söyledi.

"Pistleri güzel uzun, geniş ve rahat"

Hava şartlarının elverişli olduğunu belirten Başar şöyle konuştu:

35 senedir kayak yapıyorum. Hafta sonu kayağı için Sakarya'dan geldim. Bizim orada şu anda hava açık, yerlerde karla ilgili en ufak bir ibare yok.

Burası kayakla ilgili fevkalade güzel bir yer. Pistleri güzel uzun, geniş ve rahat. Her türlü kayakçının kayabileceği pistlere sahip.

Palandöken Kayak Merkezi yoğunluk! Kar 123 santimetre
Palandöken Kayak Merkezi yoğunluk! Kar 123 santimetre
Palandöken Kayak Merkezi yoğunluk! Kar 123 santimetre
Palandöken Kayak Merkezi yoğunluk! Kar 123 santimetre