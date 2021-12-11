Palandöken Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler, 58 santimetreye kadar ulaşan karın keyfini çıkardı.

Erzurum'da bulunan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı.

KAR KEYFİ BAŞLADI

Merkezde yoğun geçen hafta sonu tatilinde kayakseverler güneşli havada kar keyfi yaşadı.

Palandöken'de hafta sonu kar keyfi yaşandı VİDEO

"REZERVASYONLAR BEKLENTİNİN ÜZERİNDE"

Palandöken'de bu hafta sonu itibariyle tamamen kayak sezonunun başladığını ifade eden bir otelin Genel Müdürü Ömer Akça, “Rezervasyonlarda geliyor, ilk misafirlerimiz geldi. Misafirlerimizin tamamına yakını yerli. Yabancı misafirlerimiz yılbaşı periyodunda gelecek. Şu anki rezervasyonlar beklentimizin üzerinde. Palandöken hariç Türkiye’de bir yerde kayak merkezinde kar tatili başlamadı. Palandöken’de başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz.





"SIKIŞTIRILMIŞ 50 SANTİMETRE KAR VAR"

Palandöken pistlerinde sıkıştırılmış yaklaşık 50 santimetre kar var. Bu durum misafirlerimizin düzenli ve güvenli bir şekilde kayak yapmalarını sağlıyor. Geçmişte yapılan uluslararası yarışmalardan dolayı güvenlik burada en ön plana alındı. Pandemi ile ilgili sosyal mesafe kuralları aynı şekilde devam ediyor. 12 saatlik kayakla misafirlerimize güzel anlar yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.