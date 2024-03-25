Palandöken'de kış bitmedi: Tatil severler bir araya geldi Palandöken'e son zamanlarda yağan yoğun kar pistleri yeniden doldururken bölgeye tatil için gelen vatandaşlar, bembeyaz alanda kayak yapmanın keyfini çıkardı.

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DHA

Palandöken'de kar tatili tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan bölge, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl da yoğun bir sezon geçiren Palandöken Kayak Merkez'inde son yağan karla birlikte pistler tekrar doldu.

Yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor

Türkiye'nin yanı sıra İran, Almanya ve Fransa ve Hollanda'dan gelen tatilcilerin ilgi gösterdiği Palandöken Kayak Merkezi’ndeki otellerin doluluk oranı, özellikle hafta sonları yüzde 60'lara ulaşıyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40’a yakın pist bulunuyor.

Geç saatlere kadar kayak keyfi

Palandöken’de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da olduğu merkezde, aydınlatılan pistler sayesinde gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor.

Kayak yapmasını bilmeyenler ise yine acemi pistinde karın keyfini kızakla çıkarıyor.

"Palandöken'de sezon tüm güzelliği ile devam ediyor"

Erzurum Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği üyesi Taner Döşkaya, "Son yağan karla pistlerdeki kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Pistlerin tamamı açık. Yakıcı güneş ve bol kar kayağı daha da güzelleştiriyor. Bugünlerde Türkiye'nin birçok kayak merkezi sezonu kapattı. Ama Palandöken'de sezon tüm güzelliği ile devam ediyor. Kayağa doymayanları Palandöken'e bekliyoruz. Gündüz gelme fırsatı bulamayanlar ışıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapabilir. Batıda denize girilirken Palandöken'de kayak yapılacak. Bu da Türkiye'nin ayrı bir güzelliği." diye konuştu.

İstanbul'dan arkadaşları ile geldiği Palandöken'de kayağın keyfini çıkardığını söyleyen Enem Yıldrım da "Her şey çok güzel. Kayak yapmak isteyenleri Erzurum'a bekliyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)