Palandöken'e gelen Afrikalı öğrencilerin kızak keyfi

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan Afrikalı öğrenciler, Palandöken Kayak Merkezi'nde kızaklarla kayıp kar keyfi yaptı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte Erzurum'da bulunan Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

En uzunu 14 kilometre olmak üzere 44 pisti bulunan ve aynı anda 20 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de tatilciler, ışıklandırılmış pistlerde gece de kayak yapabiliyor.

AFRİKALI GENÇLERİN KAYAK EĞLENCESİ

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören 15 Afrikalı öğrenci de vakfın daveti üzerine Erzurum'a geldi.

Karı hayatlarında ilk kez okumak için geldikleri Türkiye'de gördüklerini söyleyen öğrenciler, kızaklarla kayarak eğlendi.

"KARI İLK KEZ 2020 YILINDA İSTANBUL'A GELDİĞİMDE GÖRDÜM"

Türkiye'ye Kamerun'dan geldiğini ve Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuduğunu söyleyen Latif Abdul, "Karı ilk kez 2020 yılında İstanbul'a geldiğimde gördüm. Kızaklarla Palandöken'de çok iyi kayıyoruz hatta trenin vagonları gibi iniş yaptık. Afrika'ya kar yağmasını isterim. Dua ediyorum, ülkem Kamerun'a da kar yağsın" diye konuştu.

























