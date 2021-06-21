Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan'dan şaşırtan açıklama

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan katıldığı bir televizyon programında bir koronavirüs hastasına 'şifa duası' gönderdiğini, kişinin ise daha sonra iyileştiğini iddia etti.

Pamukkale Üniversitesi'nde usulsüzlükleri nedeniyle rektörlük görevinden alınan Hüseyin Bağ’ın yerine atanan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, katıldığı bir televizyon programında izleyenleri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

Ege TV’de katıldığı Bakış Açısı isimli programda konuşan Kutluhan, bir koronavirüs hastasına “şifa duası” gönderdiğini ve hastanın iyileştiğini söyledi.

REKTÖRDEN KORONAVİRÜSE KARŞI 'DUA SİPARİŞİ'

Açıklamalarına devam eden Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, sosyal bilimler alanına ilişkin çalışmalara dair yaptığı konuşmada talep üzerine İlahiyat Fakültesi’nden dua siparişi verdiğini belirtti.

Rektörden şaşırtan açıklama: Şifa duası gönderdim, iyileşti

"BİR ARKADAŞIM KOVİD OLDU, BENDEN DUA VAR MIDIR DİYE İSTEDİ"

“Bir tıpçı olarak da bunları söylediğimiz zaman…” diyen Kutluhan sözlerine şöyle devam etti:

“Ölüm oranımız Allah’a şükür düşük ama yine 50 binin üzerinde. Etrafında pandemiden dolayı ölmeyen yok. Bu pandemide İlahiyat Fakültesi ne yaptı? Değil mi? Benim bir arkadaşım Kovid oldu. Tedavisi belli ama benden şunu istedi; ‘Kovid’le ilgili dua var mıdır, bu desteği alayım.’ Direk Kovid’le ilgili dualar yok ama şifaya sebep olacak dualar var.





"İLAHİYATÇI ARKADAŞTAN TEMİN EDİP GÖNDERDİM, İYİLEŞTİ"

Ben de bir İlahiyatçı arkadaştan onu temin ettim gönderdim. Sonra şimdi iyileşti. Belki dualar sayesinde mi iyileştim demeye getiriyor bilmiyorum. Sizin sorunuza cevaben söylüyorum. İlahiyat sadece ibadetlere ilişkin bir fakülte değil."