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    Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevi sonlandırıldı

    Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevi sonlandırıldı

    YÖK'ten, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 17:45
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    Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, Personel Daire Başkanlığı kadrosunda "Kişiye özel" açtığı ilanla tepki toplamıştı.

    Kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ olmuştu.

    EŞİ İÇİN AÇTIRDIĞI İLAN BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

    Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), yaşanan bu olay üzerine Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açmıştı.

    Bugün ise YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine, açılan soruşturma kapsamında son verdiğini duyurdu.

    Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ ın görevi sonlandırıldı #1

    YÖK AÇIKLADI, TORPİLCİ REKTÖRÜN GÖREVİ KANUNEN SONLANDIRILDI

    Açıklamada şu ifadelere yer verdildi:

    "YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır"

    Tartışmalı rektör Hüseyin Bağ, görevinden uzaklaştırıldı

    Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ ın görevi sonlandırıldı #2

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