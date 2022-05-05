Doğal güzelliğiyle turistlerin uğrak noktası olan Pamukkale'yi, Ramazan Bayramı tatili boyunca, 34 bin 220 turist ziyaret etti.

Türkiye'nin her yıl binlerce turist ağırlayan doğal mirası Pamukkale, ziyaretçilerini büyülüyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerini kendine çekerken, beyaz travertenler üzerinden ve tarihi kalıntıların arasından yürüyerek geçip, "Kleopatra Havuzu" olarak anılan ve dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik havuzun da tadı çıkarılıyor.

3 ayda 151 bin 268 ziyaretçi

2020 yılında Pamukkale'yi, 1 Ocak ile 18 Mart 2020 arasında 151 bin 268 kişi ziyaret etti. Salgın dolayısıyla girişler, 19 Mart'tan 1 Haziran'a kadar kapatıldı.

Pamukkale'ye Ramazan Bayramı'nda 34 bin 220 kişi geldi ViDEO

Ramazan Bayramı dahilinde 34 bin 220 kişi geldi

Geçen yıl 1 Ocak-30 Nisan döneminde Pamukkale'yi 100 bin 145 kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise 240 bin 883 turist geldi. Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 30 Nisan'dan 4 Mayıs'a kadar da bölgeyi 34 bin 220 kişi ziyaret etti.

Beklenti 2 milyon turist

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, bu yılki ziyaretçi sayısının turizmcileri sevindirdiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar 2 milyon turist hedeflediklerini belirten Şen, "Bu hedefi rahatlıkla tutturabileceğimize inanıyoruz. Bizde konaklayan misafirler ağırlıklı olarak Güney Amerika ve Uzak Doğu'dan gelen misafirler. Şu an itibarıyla Avrupa'dan gelen turistler de başladı. Bu yıl Pamukkale'de 2019 yılını aratmayan bir sezon geçireceğiz. Belki 2019 yılı rakamlarının da üstüne çıkabileceğimizi umut etmekteyiz."