Pandemi desteğinde Faz-3: 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası ödeniyor. Peki pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınının devam ettiği bu süreçte pandemi sosyal destek yardımından faydalanmak isteyenler 3.faz 1100 TL pandemi destek başvurularının nasıl yapıldığını sorguluyor.

Belirlenen şartlara uygun olan vatandaşların e-Devlet üzerinden dolduracağı formlar değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.

Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.

Peki sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 tl pandemi destek ödemesi şartları nelerdir? Yardım başvurusu sorgulama ekranı 2021..

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan destek ödemesini 1000 TL’den 1100 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

KİMLER YARDIM BAŞVURUSU YAPAMAZ?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır: