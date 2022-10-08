Zonguldak'ta pandemide kurallara uymayan esnaf, cezasının silinmesini bekliyor

Pandemi döneminde maske yasağına uymayan esnafa toplamda 90 bin TL kesildi. Bu süreçte kurallara uymayan şahıslara verilen cezaların AK Parti'nin TBMM'YE sunduğu tasarıyla silinmesi bekleniyor.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu teklifle, pandemi döneminde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik toplamda 2,7 milyar liralık cezanın tahsilinden vazgeçilmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta pandemi döneminde uygulanan yasaklara uymadığı gerekçesiyle 90 bin TL tutarında toplamda 40 ceza kesilen dönerci Erkan Cinbir, yaşadığı durumu DHA'ya anlattı.

'Genelge beni bağlamaz' dedi, 'Maskesiz girilebilir' yazısı astı

"Genelge beni bağlamaz." diyerek maske takmayan esnaf Cinbir, dönerci dükkanı kapısına 'Maskesiz girilebilir' yazısı asmış, yaptığı eylem sonucunda iş yeri 15 gün süreyle kapatılmıştı.

Pandemi başlamadan 6 ay önce açtığı dönerci dükkanında kurallara uymayınca esnafa ceza üstüne ceza kesildi.

Cezalar aile içinde huzursuzluk yarattı eşinden boşandı

Pandeminin getirdiği zor şartlar ve cezalar artmasıyla aile içinde huzursuzluğun başladığını ve bu süreçte eşinden boşandığını anlatan Erkan Cinbir, "Kesilen cezalara yaptığım itirazı mahkeme reddedince, ödememeye karar verdim. 30 Kasım 2021 tarihinde dükkanı kapattım. İnşaat işlerinde çalışmaya başladım. Biz bu yasaklara hiç inanmadık, bunların yasal olmadığını ve anayasaya aykırı olduğunu söyledik ama sesimizi duyuramadık. Bunların silinmesi, eski hayatımızı bize vereceklerini anlamına gelmez. Benim için çok da bir şey ifade etmiyor açıkçası. Benim buradaki 1,5, 2 yıllık kaybım 1,5 milyon lirayı geçiyor." diye konuştu.

Cezalarının silinmesini bekliyor

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba yasa tasarısıyla, pandemi döneminde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara yönelik cezaların silinmesi Erkan Cinbir'i ümitlendirdi.

90 bin TL tutarında toplamda 40 ceza kesilen dönerci Erkan Cinbir, şimdi cezalarının silinmesini bekliyor..