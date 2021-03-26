Pandemi ne zaman bitecek? Hayat ne zaman normalleşecek? Fahrettin Koca tarih verdi..

Bir yıldır herkesin cevabını aradığı koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek sorusu ile ilgili Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki salgın ne zaman bitecek, hayat ne zaman normalleşecek?

2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, bir yılı geride bırakırken herkesin aklında tek bir soru işareti kaldı.

Pandemi ne zaman bitecek, hayat ne zaman normalede dönecek sorularına, tüm dünyada cevap aranıyor.

Hayatın tüm alanlarını etkileyen salgının sona ereceği tarih aşı çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte belli olmaya başladı.

Yeniden normale geçiş sürecini sağlamak için toplumun büyük bir kısmının aşılanmış olması gerekiyor. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon vatandaşa aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasına salgının bitişine dair açıklamalarda bulundu. Peki hayat ne zaman normalleşecek? İşte Fahrettin Koca'nın açıklamaları..

PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK? TÜRKİYE İÇİN NORMALLEŞME TARİHİ..

25 Mart Perşembe günü Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Koca, aşılama doğrultusunda salgının en geç haziran ayı sonunda kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Bakan Koca, “Çoğu bilim insanına göre, bugün için makul soru şudur, 'Salgın ne zaman kontrol altına alınır?' Bunun bir cevabı var, 'Aşılama tamamlandığında.' Türkiye için, 'Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar' dersek, bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Bunun üç asgari şartı var. Her birimizin süreçte tedbirlere uyması, aşı tedariki için yaptığımız bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması, aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması. Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum” dedi.