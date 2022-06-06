Pandemi sonrası ilk hac kafilesi İstanbul'dan uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'dan kutsal topraklara gidecek hac kafilesi için Harem Otogarı'nda düzenlenen uğurlama merasimine katıldı.

Pandemi nedeniyle iki senedir gerçekleştirilemeyen Hac İbadeti tekrar başladı.

İstanbul'dan gidecek ilk hac kafilesi için Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda saat 17.00'de 'Surre Alaylarından Günümüze, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife' programı düzenlendi.

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, il müftüleri, hacı adayları ile yakınları katıldı.

İlahiler ve Kuran-ı Kerim okundu

Program sırasında duygusal anlar yaşanırken hacı adayları yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. Programda, ilahiler ve Kuran-ı Kerim okundu. Program sonunda 193 hacı adayı Harem'den otobüslere binerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

"37 bin 735 hacı adayımızın 6 bin 500'ü İstanbul'dan gidecek"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasında, "1517'de Hilafeti devralan Yavuz Sultan Selim ecdadımızdan itibaren, kurumsal olarak aralıksız dört asır, Surre alayları buradan dualar ve niyazlarla uğurlandı. 37 bin 735 hacı adayımız bu sene gönderiyoruz, 6 bin 500'ü İstanbul'dan gidecek." dedi.

"Hac arınmaktır, bağışlanmaktır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac arınmaktır, bağışlanmaktır. Haccın anlamı budur. Osmanlı Devleti her yıl hac mevsiminden önce Mekke ve Medine'ye hediyeler gönderirdi. Yola çıkacak kafile için özel bir merasim yapılırdı. İşte burada bir asır sonra, İstanbul'da Üsküdar Harem'de aynı ihya etmenin, yaşamanın gururunu idrak ediyoruz." şeklinde konuştu.

"14 yıl bekledik"

DHA'ya konuşan hacı adayı Mehmet Yılmaz "Heyecan çok var. 14 yıldır bekliyoruz. Bana çıkmıştı ama pandemiden dolayı gidememiştim. Bu sene nasip oldu, gidiyoruz. Sabiha Gökçen'e gideceğiz, oradan da Medine'ye. 2014 yılında Umre'ye gitmiştim. Heyecanını biliyorum. Çok tatlı bir duygu, çok zevkli. İnsanın ağlayası geliyor." dedi.