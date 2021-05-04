Pandemide fitre internetten verilir mi? Diyanet'ten dijital fitre tavsiyesi..

Kısıtlama günlerinde fitre veya zekat borcunu vermek isteyenler, internetten fitre ödenir mi sorusunu araştırıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

Ramazan ayının son günlerine girilmesi nedeniyle fitre ve zekata dair araştırmalar da hız kazandı.

Ramazan günlerini koronavirüs gölgesinde geçiren müslümanlar, fitrelerini elden ulaştırma konusunda kısıtlamalar nedeniyle sorun yaşıyor. Fitre ve zekat borcunu ödemek isteyenler, dijital ortamlardan fitre/zekat verilir mi sorusunu araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların ödemeleri konusunda merak edilen soruya yanıt verdi. Peki fitre dijital ortamdan verilir mi? İnternetten fitre kabul edilir mi? İşte yanıtı..

FİTRE İNTERNETTEN VERİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkanı kısıtlı olduğu için fitre veya zekatın internet bankacılığı üzerinden dijital ortamda ödenebileceğini belirtti.

Bozkurt, fitre ve zekat gibi mali ibadetlerin direkt ödendiği gibi vekalet yoluyla başkaları tarafından da ödenebildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kovid-19 nedeniyle birinci derecede akrabamızı dahi göremiyoruz. Dolayısıyla muhtaç insanlara doğrudan ulaşma şansımız daha zordur. Biz, bu süreçte fakirlere telefonla ulaşabiliriz, hesap numaralarını alabiliriz. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kişinin hesabına fitre bedelini gönderebiliriz. Bu tek bir tuşla mümkün. Tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkanlarımız kısıtlı olduğu için fitre veya zekatımızı internet bankacılığı üzerinden yani dijital ortamda kişilerin hesaplarına aktararak uzaktan ödeyebiliriz."