Pandemide umre nasıl yapılacak? Suudi Arabistan'ın umre şartları 2021..

Suudi Arabistan yetkilileri, umre ziyaretlerine ilişkin merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Umreye gitmek isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor.

Koronavirüs salgını tüm dünya üzerinde etkisini sürdürmeye devam ederken, üç aylara girilmesiyle birlikte dini ibadetlerin nasıl yapılacağı da merak konusu oldu.

Ramazan ayının yaklaşmasının akabinde müslümanlar hac ve umreye dair son gelişmeleri araştırıyor.

Suudi Arabistan yetkilileri, Ramazan ayından itibaren umreye gidecek kişilerin yeni tip koronavirüs'e karşı bağışıklığı olması şartı getirileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın aldığı kararlar doğrultusunda normalleşme kararları ile birlikte yapılması planlanan ziyaretlerin tarihi merak konusu oldu.

Peki bu sene umre var mı? Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

PANDEMİDE UMRE NASIL YAPILACAK? SUUDİ ARABİSTAN UMRE ŞARTI 2021

Umre ziyaretlerini koronavirüs gerekçesiyle Ramazan ayı sonrasına erteleyen Suudi Arabistan, belirlediği şartlar doğrultusunda ziyaretlerin yapılabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, umreye gidecek kişiler için getirilen "Koronavirüs bağışıklığı" şartının üç durumu kapsadığını söyledi. Bu durumlar, Koronavirüs aşısının iki dozunu birden olmak, umreden en az 14 gün önce ilk dozu olmak, Koronavirüs geçirip iyileşmek olarak belirlendi.

Ramazan ayından itibaren bu şartlardan birini karşılayan kişilerin umreye ve Mescidi Haram'daki ibadetlere katılabileceği belirtildi.

Bakanlık, yeni kuralların ne zamana kadar süreceğini açıklamadı.