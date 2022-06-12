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    Panik yarattı! AFAD hayati uyarı bildirimi nedir, ne oldu? Siren sesinin nedeni...

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı mobil uygulama üzerinden kullanıcılarına "hayati uyarı bildirimi" gönderdi. Endişelenen vatandaşlar, nedenini araştırıyor. İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 15:18
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    Panik yarattı! AFAD hayati uyarı bildirimi nedir, ne oldu? Siren sesinin nedeni...

    AFAD, cep telefonlarına bir uyarı bildirimi gönderdi.

    Siren sesi şeklinde gelen bildirim ve titreşim sonrası milyonlarca vatandaş, korkuya kapıldı.

    Arama motorları ve sosyal medyada, "AFAD uyarı bildirimi nedir, neden gönderildi" sorularına yanıt aranıyor.

    Peki AFAD bildirimi nedir, ne oldu, neden gönderildi? İşte konuya ilişkin detaylar...

    AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir

    AFAD tarafından gönderilen “hayati uyarı bildirimi” başlıklı bildirimde “ülkemizde devam edecek olan meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayınız” ifadeleri kullanıldı.

    Kullanıcıların meteorolojik faaliyetler sonrasında oluşabilecek problemler karşısında panik yaşamaması ve yetkili kurumları bilgilendirmesi için 112’yi araması gerektiği belirtildi.

    Panik yarattı! AFAD hayati uyarı bildirimi nedir, ne oldu? Siren sesinin nedeni... #1


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