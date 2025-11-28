Papa 14. Leo nerede ayin yapacak? İstanbul'da hazırlık! İşte ayin saati...

- Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde İstanbul'da Volkswagen Arena'da ayin yapacak.
- Ayin öncesi stadyumda yoğun güvenlik önlemleri alınarak bariyerler kuruldu ve çevresindeki etkinlikler iptal edildi.
- Cumartesi günü gerçekleştirilecek ayin için hazırlıklar sürerken stadyum havadan görüntülendi.
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı.
Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a gelmesi planlanan Papa, Volkswagen Arena’da hakla açık ayine katılacak.
Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ayin için Volkswagen Arena’daki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Stadyumun etrafı demir bariyerlerle çevrilirken, güvenlik önlemleri çerçevesinde çevredeki okullardaki etkinliklerin de yapılmayacağı öğrenildi.
Öte yandan hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü stadyum havadan görüntülendi.