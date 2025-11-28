Papa 14’üncü Leo, İznik'te

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İznik’e ulaştı.

Dün Türkiye'ye gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil’in 1700’üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa’nın İznik ilçesine geldi.

BAZİLİKA'NIN ÜZERİNDE TUR ATTI

Papa'yı taşıyan helikopter, İznik Gölü ve Antik Bazilika’nın üstünde bir süre tur attı.

Arkeolojik kazıları havadan izleyen Papa'yı taşıyan helikopter, saat 15.15’te ilçe stadyumuna iniş yaptı.

DİN ADAMLARI BİR ARAYA GELDİ

Hristiyan din adamları da Papa'yı görmek için ilçede bir araya geldi.

Papa, geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkış yapan konvoyla birlikte saat 15.30'da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası’nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri’ne geldi.

İZNİK'E TURİST AKINI

Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hristiyanlar da Papa’nın katılacağı ayini izlemek üzere Bazilika’nın etrafında toplanırken; Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da ilçeye gelmesi nedeniyle Yunanistan, Sırbistan ve Rusya'dan da çok sayıda kişi İznik'e geldi.

İNCİL'DEN AYETLER OKUDU

Bazilikadaki etkinlikte Fener Rum Patriği Bartholomeos bir konuşma yaptı.

İlk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olarak bilinen bu bazilikada gerçekleştirilen ayini yöneten Papa, İncil'den ayetler okudu.

2 bin 500 civarında polis ve çok sayıda jandarmayla yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bazilikanın bulunduğu bölgeye gelen binlerce yerli ve yabancı turist ayini izledi, bazıları uzaktan eşlik etti.

Papa'nın yönettiği ayin için bazilika yanına platform kuruldu.

Birçok televizyon kanalı ayini canlı yayınladı.

İlçeye binlerce kişinin gelecek olması dolayısıyla iletişimin sağlıklı olması için mobil istasyonları da kuruldu.

Papa'nın helikopterle indiği İznik Stadyumu çevresinde de adeta kuş uçurtulmadı.

Basın mensuplarının bile yaklaştırılmadığı stat çevresinde yüzlerce polis ve jandarma görev aldı.

ÇEŞİTLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Papa 14. Leo, programının ardından aynı gün İstanbul'a dönerek Vatikan Temsilciliği'nde piskoposlarla görüşme yapacak.

İZNİK SONRASI YENİDEN İSTANBUL'A DÖNECEK

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da ise Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek ardından da İstanbul'daki Hıristiyan topluluklarla bir araya gelecek.

Papa'nın aynı gün bir de ayin yönetmesi bekleniyor.

30 Kasım ise Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ndeki ayine katılacak.

Öğle saatlerinde Ekümenik Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.

Daha sonra İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.

PAPA, TÜRKİYE'YE GELEK İÇİN ATATÜRK'TEN İZİN İSTEDİ Mİ

Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mürtemcimler, "1925 Atatürk döneminde de ölünceye kadar da hiç böyle bir talep olmadı. Atatürk'e hiç böyle bir şey iletilmedi. Böyle bir şey olmadı. Ben Atatürk’ün biyografisini yazmak için herkes biliyor tam 25 yıl çalıştım. Böyle bir şey olsa ben yazacağım zaten.

Bir sürü isim sayarım, hiçbir tarihçide böyle bir bilgi yok. Hayır efendim, böyle bir şey yok. Bunu birisi yağdı. Cihat Yaycı benim öğrencim. Benim için çok değerli. Birileri yazınca doğal olarak o da duyarlılıkla, heyecanla bu ifadeyi kullanıyor.

ADD’ye sıra gelince, ADD bir dernek. Keşke meseleye böyle bakmak yerine farklı yorum yapsalardı. Bir heyecan var, herkese saygı duymak gerekiyor. Birileri soğukkanlı olmalı. Belge koysunlar ortaya. Ben bu dersi kesintisiz 23 yıl anlattım. Burada bir heyecana kapılam var. Böyle bir belge yok." dedi.