Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye ziyaretinin programı

Papa, Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, 2 gün sonra Türkiye'de olacak.

Papa'nın Türkiye ziyaretindeki belli olan programına göre ise ziyareti bir hayli yoğun geçecek gibi duruyor.

Papa 14. Leo, ilk resmi yurtdışı ziyaretinde, 325 yılında Birinci Konsil'in toplandığı yer olduğuna inanılan İznik Gölü'nde su altında kalmış antik bazilikanın kalıntılarını gezecek.

İLK ZİYARET TÜRKİYE'YE

Papa'nın 27 Kasım- 2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek yolcuğu için resmi program da açıklandı.

Papa 14. Leo'nun ilk yurtdışı gezisini gerçekleştireceği Türkiye ile Lübnan'daki programın detayları Vatikan Basın Ofisi tarafından paylaşıldı.

PAPA'NIN PROGRAMININ DETAYLARI

Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı programa göre Papa, 27 Kasım'da ilk olarak başkent Ankara'ya gelecek.

Anıtkabir ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra akşam saatlerinde de İstanbul'a geçecek.

Papa, 28 Kasım günü, sabah saatlerinde Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'ni ziyaret edecek.

Ardından İstanbul'dan İznik'e giderek, Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenlerine katılacak.

AYİNE KATILACAK

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da ise Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek ardından da İstanbul'daki Hıristiyan topluluklarla bir araya gelecek.

Papa'nın aynı gün bir de ayin yönetmesi bekleniyor.

30 Kasım ise Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ndeki ayine katılacak.

Öğle saatlerinde Ekümenik Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.

Daha sonra İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.