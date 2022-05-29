Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalamasından memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya arasında uzlaşı sağlamaya yönelik çabaları, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus tarafından övgüyle karşılandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik açtığı savaşta Türkiye’nin önemli bir yeri var…

Nedeni ise iki ülkeye karşı Türkiye’nin tarafsız yaklaşımı.

Türkiye’deki buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunu her iki ülkenin liderleri ile kurduğu sıcak temasla sağladı.

Sık sık görüşen liderlerin temsilcileri, Türkiye’de uzlaşmak için buluştu.

Takdir toplayan tavır

Ancak müzakereler bir türlü istenildiği gibi gitmedi. Buna rağmen Türkiye’nin uzlaşı sağlamaya yönelik çabası takdir topladı.

Savaşın bitmesi noktasında her türlü girişimi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşımı, tüm dünyanın olduğu gibi Papa Franciscus​​​​​​​’un da dikkatini çekmiş durumda…

“Papa, çabaları takdirle karşılıyor”

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Papa Franciscus​​​​​​​’u ziyaret etti.

Vatikan’daki Papalık Sarayı'nda dün bir araya gelen Göktaş ile Franciscus, savaşa yönelik son gelişmeleri konuştu, Türkiye’nin tavrını masaya yatırdı.

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından İngilizce paylaşım yapan Göktaş, “Papa Franciscus, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor. Çözümün yolu savaştan değil, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor. Ateşkesin sağlanması, masaya oturulması ancak bu sayede mümkün olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye'ye müteşekkir”

Görüşmedeki ana konunun Ukrayna-Rusya Savaşı olduğunu belirten Büyükelçi Göktaş, “Papa, çatışmanın başlangıcından beri her iki tarafla da temas halinde bulunan ve barış için uğraşan Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi.” ifadesine yer verdi.

Büyükelçi Göktaş, Türkiye'nin bölgedeki insani yardım faaliyetlerine de değindiği açıklamasında şunları kaydetti:

Papa’yı bilgilendirdi

“Kabul sırasında, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile defalarca görüşen Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma çabalarının halen devam ettiğine dikkati çekerek Türkiye'nin, diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında Papa'yı bilgilendirme imkanı da buldum.”

“Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz"

Büyükelçi Göktaş, “Türkiye olarak temennimiz, daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir ateşkes sağlanarak tarafların müzakere masasına oturmalarıdır. Savaşın uzamasının herkes için yıkıcı sonuçlara yol açmasından endişe ediyoruz. Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Papa'nın taraflara yaptığı barış çağrıları Türkiye tarafından da önemsenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleyi de anlattı

Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüşmesine ilişkin, “Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırmaya yönelik girişimlerini yakinen takip eden Papa'nın da ülkemizle aynı hassasiyetleri paylaştığını müşahede etmekten büyük mutluluk duydum.” değerlendirmesini yaptı.

Vatikan’da baş başa görüştüğü Papa Franciscus'a, Türkiye’nin terörle mücadelesini ve bu konuda diğer ülkelerden beklentilerini aktarma fırsatı bulduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

“İnsani dramların son bulmasını arzuluyoruz”

“Görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini, müttefiklerimizin de aynı kararlılığı göstermelerini beklediğimizi anlattım. Vatikan gibi Türkiye olarak bizler de savaşların ve insani dramların son bulmasını arzuluyoruz.”

Vatikan tarafından gelen talep üzerine gerçekleşen kabulün 25 dakika sürdüğü öğrenildi.