Papa tutuklandı mı? Papa Francis kimdir, kaç yaşında? Vatikan Papa Francis iddiaları..

Vatikan Katolik Kilisesi’nin Baş Rahibi Papa Francis’in savcılık talimatıyla tutuklandığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan Papa'nın FBI tarafından sorgulanacağı da ileri sürüldü.

Sosyal medyanın gündemine düşen Vatikan ve Papa Francis iddiaları en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hakkında pedofili ve dolandırıcılık iddiaları sosyal medya gündemine oturdu.

Çeşitli kaynaklarda Papa'nın tutuklandığına yönelik iddialar yer alırken haberin gerçek olup olmadığı araştırılıyor.

Peki Vatikan'da neler oluyor, Papa tutuklandı mı? İşte detaylar..

VATİKAN'DA NELER OLUYOR, PAPA'YA NE OLDU?

Son zamanlarda İnstagram hesabından ünlü modellerin fotoğraflarına like atmasıyla konuşulan Papa Francis'in bu kez Çocuk pornografisi bulundurma, insan kaçakçılığı ve ensest ilişki suçlarından tutuklandığı iddia edildi.

Papa Francis ile birlikte çok sayıda Vatikan üst düzey görevlisinin cumartesi günü gözaltına alındığı iddiaları büyük yankı uyandırdı ancak iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

İddiaya göre cumartesi günü askeri memurlar, İtalyan polisi ve Cinsel Suçlar Birimi papanın Vatikan'daki evine gitti. Tutuklamayı yapmak için, polis ve askeri ajanlar Vatikan'ın önce elektriğini kesip kameralarını devre dışı bıraktı. Ardından da Papa Francis ile birlikte üst düzey Vatikan yetkilileri tutuklandı.

Cumartesi günü tutuklandığı söylenen Papa Francis, çocuk pornografisi bulundurma, insan kaçakçılığı, ensest, uyuşturucu teçhizatı bulundurma ve ağır suç dolandırıcılığı da dahil olmak üzere 80 suçla itham ediliyor.

PAPA TUTUKLANDI MI?

Sosyal medyada yer alan haberler iddialara dayandırılıyor, bu haberler resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Dolayısıyla Papa'nın tutuklandığı yönündeki haberler şu anda gerçekliği yansıtmıyor.

Öte yandan kovid-19 testi yaptıran Papa'nın öldüğü iddiaları da ülke genelinde konuşulmaya başladı. Bilindiği üzere Papa'nın doktoru koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirmişti.

PAPA FRANCİS KİMDİR?

17 Aralık 1936 doğumlu olan 84 yaşıdaki Franciscus, taşıdığı papa unvanıyla dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhanî lideridir.

13 Mart 2013'te papa olarak seçildiği, dünyaya Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyurulmuştur. İki gün gibi kısa bir seçim süreci sonunda 115 kardinal arasından seçilmiştir.

266. papa olarak seçilen Franciscus, Latin Amerika doğumlu olup Amerika'dan ve Güney Yarıküre'den gelen ilk papadır.

Seçilmeden önce Tanrı'nın sofu adamı ve daha çok sessiz aydın olarak bilinen Franciscus, aktif olarak ülkesinin politik tartışmalarına katılmıştır.