Papa Francis, yıldönümü kutlamaları nedeniyle İznik'e geliyor

Haber Merkezi

Bursa'nın İznik ilçesi dikkat çeken bir ziyarete ev sahipliği yapacak...

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

PAPA, İZNİK'İ ZİYARET EDECEK

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Papa Francis bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Hıristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin İznik kentini ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

“Kutsal Yıl boyunca, ilk büyük Ekümenik Konsil olan İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümünü kutlama fırsatına da sahip olacağız. Oraya gitmeyi planlıyorum” diyen Papa'nın bir teoloji komitesinde yaptığı konuşmada söylediği sözlerden alıntı yapıldı.

HIRİSTİYANLIK İÇİN ÖNEMLİ BİR ANLAM TAŞIYOR

Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında İsa'nın nasıl hem Tanrı hem de insan olabileceği konusunda hararetli tartışmalar yaşanmış ve Kilise 325 yılında bugün İznik olarak bilinen Birinci İznik Konsili'nde bu konuda bir karara varmıştı.

İZNİK KONSİLİ NEDİR?

Milattan sonra 325 yılının Mayıs ayında Doğu Roma İmparatorluğu'nun İznik kentinde toplanan Birinci İznik Konsili, Hıristiyanlık tarihi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

İznik Konsili, Hristiyanlık tarihindeki en önemli toplantılardan biri olup, ana konusu İsa'nın gerçek Tanrı olup olmadığı meselesiydi.

Bu tartışma, Mısır’ın İskenderiye kilisesinde başladı ve kilisenin presbüterosu (ihtiyarı) olan Arius’un öğretileriyle ünlendi. Arius’a göre, İsa, dünyanın yaratılmasından önce Tanrı tarafından yaratılmış bir varlıktı.

Arius'un bu görüşüne karşı çıkanların başında, o dönem İskenderiye kilisesinin diakonu (hizmetkarı) ve daha sonra piskoposu olan İskenderiyeli Athanasius geliyordu.

TEMEL DOKTRİNLERİNDEN BİRİSİ

Athanasius, İsa’nın yaratılmamış ve ezelden beri var olan, Tanrı Baba ile aynı özü paylaşan gerçek Tanrı olduğunu savundu.

Her iki grup da İsa’yı dünyanın tek kurtarıcısı olarak kabul ediyor ve bu görüşlerini Kitab-ı Mukaddes'e dayanarak temellendirmeye çalışıyordu.

İznik Konsili, bu teolojik anlaşmazlığın çözümüne yönelik önemli bir adım olmuş ve Hristiyanlık inancının temel doktrinlerinden biri olan Teslis inancını şekillendirmiştir.