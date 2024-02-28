Papa Francis'ten kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Bir süredir grip nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e, influenza teşhisi kondu.

ensonhaber.com

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, sık sık rahatsızlanmasıyla gündeme geliyor.

87 yaşındaki Papa, yaşa bağlı sağlık sorunları yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde grip olduğu ve ağır geçirdiği belirtilen Papa'dan bu kez kötü haber geldi.

Virüse yakalandı

Papa'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Nedeni ise influenza teşhisinin konması.

Programları iptal oldu

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktarımına göre; Papa Francis hastalığı nedeniyle bugünkü ayinini bir yardımcısına devretti.

Tekerlekli sandalyeyle gezen Papa, gelecek haftaki bazı programlarını da iptal etti.

Mezarını seçti

Yakın zaman önce Papa, Meksika basınına verdiği demeçte, "Yer çoktan hazırlandı. Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gömülmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Francis, aldığı bu kararla 100 yıldan fazla bir süre sonra Vatikan dışında gömülecek olan ilk Papa olarak tarihe geçecek.