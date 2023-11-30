Papa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandı Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ekim ayı sonuna doğru İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı özel telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için "terör" ifadesini kullandığı iddia edildi.

AA

Gazze'de insani dram yaşanıyor..

7 Ekim'de başlayan Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, günlerdir Gazze'yi bombalıyor.

Bölgedeki hastane, cami, okul ve kiliseleri hedef alan İsrail'in saldırılarından can kaybı da giderek artıyor.

Havadan, karadan ve denizden saldırıya uğrayan Gazze, yok olma noktasında..

Washington Post'un adını açıklamak istemeyen üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Papa ile Herzog arasında yapılan ve içeriği kamuoyuyla paylaşılmayan telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Papa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandığı iddia edildi

Görüşmede Herzog'un Gazze'de "kendilerini savunmak için gerekeni yaptıklarını" vurguladığı, Papa'nın ise yaşananlardan sivillerin sorumlu tutulmaması gerektiğini söylediği belirtildi.

"Teröre terörle karşılık vermek yasak"

İsrail'in kamuoyuna açıklanmayacak kadar "kötü" bulduğu iddia edilen bu görüşmede Papa'nın Herzog'a "Teröre terörle karşılık vermek yasak." dediği ve İsrail'i "Gazze'de yaptıkları" konusunda uyardığı öne sürüldü.

Vatikan'dan Washington Post'a yapılan açıklamada ise Papa ile Herzog arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı kabul edilirken, Papa'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını açıkça "terörizm" olarak nitelendirip nitelendirmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, telefon görüşmesinin, aynı günlerde gerçekleşen diğer görüşmeler gibi "bölgedeki durumunun ciddiyetini ve kapsamını" kontrol altına almaya yönelik çabalar bağlamında yapıldığı kaydedildi.

İsrail ifadeleri reddetmedi

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden bir sözcü de konuya ilişkin yorum yapmayı reddederek, "Özel görüşmeler hakkında konuşmuyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)