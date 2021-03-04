Papa Franciscus, Irak ziyareti öncesi yayınladığı mesajda sözlerine 'Selamün aleyküm' diyerek başladı.

Irak, Papa Franciscus'in ziyaretine hazırlanıyor.

Söz konusu tarihi ziyaret Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni tarafından geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

Bruni, gezinin Irak ve bölgedeki Hristiyanlara dayanışma amacı ve dinler arası buluşma için bir fırsat niteliği taşıdığını dile getirmişti.

Papa ziyaretinden önce bir video mesaj yayınladı.

SELAMÜN ALEYKÜM DİYEREK BAŞLADI

Mesajına "Selamün aleyküm" diyerek başlayan Papa, birkaç gün sonra ziyaretini gerçekleştireceğini söyledi.

Mesajında, bir hacı olarak kadim topraklara gideceğini, orada yaşayanlara kardeş olduklarını söyleyeceğini ve diğer dinlere mensup olanlarla da dua edeceğini söyledi.

Papa, selamün aleyküm diyerek konuşmasına başladı VİDEO

"SİZLERİ ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Papa, "Irak'taki sevgili kardeşlerim. Kadim ve olağanüstü bir medeniyet beşiği olan topraklarınızı ziyaret etmeyi çok arzuluyorum. Oraya bir hacı olarak geliyorum. Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından Rab'a af ve uzlaşı için yalvarmak için geliyorum. Barış isteyen bir hacı olarak 'Hepiniz kardeşsiniz' diye yinelemek için yanınıza geliyorum. Evet. Kardeşlik arayışındaki bir barış hacısı olarak geliyorum. Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim Baba'nın adına, diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek ve birlikte yürümek arzusu ile geliyorum. Kardeşlerim son yıllarda sizi büyük acılar çeken ama mutsuzluğa kapılmayan sizleri çok düşündüm. Siz Hristiyanları, Müslümanları, sizleri... Yezidi halkı gibi çok, çok acı çeken halkları... Hepiniz kardeşsiniz hepiniz." ifadelerini kullandı.