Papa'dan Ukrayna'ya müzakere mesajı: Türkiye arabuluculuk yapabilir Ukrayna'nın Rusya ile müzakereye oturma cesareti göstermesi gerektiğini ifade eden Papa Franciscus, bu konuda Türkiye'nin arabuluculuk teklif ettiğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Türkiye, küresel alanda denge siyaseti izliyor.

İki yılı aşkın süredir çatışmaları devam eden Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolünü üstleniyor.

Katoliklerin ruhani lideri olan Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsviçre Radyo Televizyonu'na verdiği özel röportajda bu konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Ukrayna'nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin bazı tartışmalar olduğunun hatırlatılması üzerine Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş kaç ölümle son bulacak?" ifadelerini kullandı.

"Türkiye süreci başlatmaya yönelik bir teklif yaptı"

Papa, zamanında müzakere yapılması çağrısında bulunarak, "Arabuluculuk yapacak bir ülke aramak gerekir. Bugün örneğin Ukrayna'daki savaşta arabuluculuk yapmak isteyen birçok ülke var. Türkiye süreci başlatmaya yönelik bir teklif yaptı. İşler daha kötüye gitmeden müzakere etmekten çekinmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki Katolik cemaatiyle her gün görüştüğünü aktaran Papa, oradakilerin kendisine yaşadıklarını ve bunun bir savaş olduğunu aktardığını kaydetti.