Papa'nın ayini öncesi gözler İznik'te

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, göreve gelişinin 6'ncı ayında gerçekleştireceği ilk yurt dışı ziyaretini, Türkiye’ye yapacak.

Bu yıl, Hıristiyanlık tarihinde önemli yere sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı dolayısıyla Papa 14'üncü Leo, Bursa'nın İznik ilçesine gelip, Aziz Neophytos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret edecek

Papa'nın burada arkeolojik alanda, 40 kişilik bir ayin düzenlemesi de planlanıyor.

"MİSAFİRLER EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLANACAK"

İlçede hazırlıklar da tamamlanırken, İznikliler Papa 14'üncü Leo'nun gelişinin turizime katkısı ve ilçenin tanıtımı için iyi olacağını düşünüyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Usta, "Bu işin altyapısı 3 yıl önce başladı. Görüşmelerden sonra iş tamamıyla kesinleşince devletimizin himayesinde bütün hazırlıklar devam ediyor.

Helikopterlerin ineceği yerler, güvenlik tedbirleri, gidilecek güzergahlar aynı zamanda Bazilika'daki çevre temizliğiyle gelen misafirlerin iyi şekilde ağırlanacağı çalışmalar, son buluyor.

Güvenlik kontrolünde cuma günü misafirimizi ağırlayacağız. İznik 4 büyük imparatorluğa başkentiliği yapmış ve milattan önce 2500'e bilinen tarihi uzanıyor.

Burada biz ev sahibiyiz. Misafirimize elimizden gelen hoşgörüyü gösteririz. İznik halkı da hazır. Önemli olan Hristiyan dünyasının ruhani liderinin İznik'e gelip hac ziyaretini yapması.

İnanç turizmi açısından burada uluslararası bir turizm hareketinin sürdürülebilir olması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

"TURİZME KATKISI OLACAK"

Türkiye ve İznik'in tanıtımı açısından Papa 14'üncü Leo'nun ilçeye gelişinin iyi olacağını söyleyen Mehmet Efe, "Turizme katkısı mutlaka olur. Tüm Hristiyan aleminin ilgi noktası olur burası. İznik açısından mutlaka iyi olacağı kesin. Türkiye ve İznik'in tanıtımı için çok iyi olacağından eminim" dedi.

Ziyaretin İznik'in turizmine katkısı olacağını belirten Furkan Yılmaz da "İznik açısından büyük bir gelişme. Hem turizm açısından hem de İznik'in geleceği açısından büyük bir önem teşkil ediyor. Açıkcası mutluyuz. Hem esnaf hem halk için daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum İznik'in" ifadelerini kullandı.