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    Papa'nın Instagram hesabına Vatikan soruşturma başlattı

    Papa'nın Instagram hesabına Vatikan soruşturma başlattı

    Papa'nın Instagram hesabından bir mankenin müstehcen fotoğrafının nasıl beğenildiğine dair Vatikan soruşturma açtı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 13:54
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    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

    Papa’nın ‘Franciscus’ kullanıcı adına sahip resmi hesaptan geçtiğimiz günlerde ünlü model Natalia Garibotto’nun iddialı paylaşımlarından biri beğenildi.

    Bunu fark eden bikini modeli Garibotto hikayesinde paylaşırken, “En azından cennete gideceğim” esprisini yaptı.

    Garibotto’nun bu paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, Papa’nın kendisinin mi yoksa hesabı yönettiği düşünülen Vatikan yetkililerinin mi fotoğrafı beğendiği bilinmiyor.

    SORUŞTURMA BAŞLADI

    Vatikan, Papa Francis'in resmi Instagram hesabından Brezilyalı model Natalia Garibotto'nun müstehcen bir fotoğrafını nasıl beğendiğini öğrenmek için soruşturma başlattı.

    Papa'nın Instagram hesabı, Katolik Haber Ajansı'nın konuyla ilgili açıklama istemesinin ardından 14 Kasım'da fotoğraftan beğenisini kaldırdı.

    Vatikan Basın Bürosu'ndan konuyla ilgili yorum yapılmazken, Katolik Haber Ajansı iç soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

    Papa nın Instagram hesabına Vatikan soruşturma başlattı #1

    Papa nın Instagram hesabına Vatikan soruşturma başlattı #2




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