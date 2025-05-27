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Haber Merkezi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülerek, bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

Bu sabah saat 05.00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararı verildi.

10 şirkete de el konulurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabı üzerinden detayları açıkladı.

Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, MASAK raporunun operasyonu başlattığını söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

"SUÇTAN ELDE EDİLEN PARA TRANSFERLERİNİ KOLAYLAŞTIRDILAR"

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Papara sistemlerinde “Yasa Dışı Bahis” amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

"12 MİLYAR 558 BİN TL İŞLEM TUTARI"

MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu; 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

"10 ŞİRKETE EL KONULDU"

Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

"YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEYE DEVAM"