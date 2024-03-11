Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! CHP'den ilk açıklama geldi CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyadaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, söz konusu görüntülerin partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğu ve görüntülerin de 2019 yılında çekildiği iddia edildi.

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ensonhaber.com

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler gündeme düştü.

Görüntülerde balyalar halinde masaya dizilen milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyor.

Görüntülerde paranın sayılıp bavullara doldurulması işlemi yaklaşık 4 saat sürüyor.

CHP'den açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olan ofiste para sayma görüntülerinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili olduğu iddia edildi.

"2019 yılında çekildi"

CHP'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.

"Görüntüler CHP İl Başkanlığı değil"

4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı çıkarma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykırıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir.

'Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyasına ait paralar

Açıklamada, il binasının satın alınması konusunda, 2019 yılı yazında 'Bir Tuğla da Sen Koy' isminde bağış kampanyası yapıldığı, bu paralarında o kampanyanın sonunda toplanan paralar olduğu belirtildi.