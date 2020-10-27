Paramotor nedir? Nasıl kullanılır?

Hatay İskenderun'daki patlama ile gündeme gelen paramotorun nerede ve nasıl kullanıldığı en çok merak edilenler arasına girdi.

Hatay Valisi 4 kişilik bir grubun iki parti halinde birisi 28 Eylül, diğeri de 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletlerle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiklerini söyledi. Açıklamanın ardından paramotorun ne demek olduğu merak edildi.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, motorlu bir yamaç paraşütünün ("PPG") koşum takımı ve itici kısmının genel adıdır. İki temel tip paramotor vardır. Bunlardan biri ayakla fırlatma, diğeri ise tekerlek fırlatmadır.

Ayakla fırlatma modelleri, koşum takımı, yakıt deposu, motor ve pervaneli bir şasi içerir. Koruyucu ağa sahip bir kasnak, öncelikle hatları pervanenin dışında tutar. Ünite, Yamaçparaşütünün karabinalarla takıldığı büyük bir sırt çantası gibi giyilir .

Tekerlek fırlatma üniteleri, kendi motorlarına sahip komple üniteler olarak veya bir ayak fırlatma paramotoruna eklenti olarak gelir. Genellikle 3 (üç tekerlekli) veya 4 (dörtlü) tekerlekleri vardır ve bir veya iki yolcu için koltuklar bulunur. Bunlar , genellikle çok daha ağır, daha güçlü ve farklı direksiyona sahip motorlu paraşütlerle karıştırılmamalıdır .

Bu terim ilk olarak İngiliz Mike Byrne tarafından 1980'de kullanıldı ve La Mouette, gücü o zamanlar yeni olan yamaç paraşütü kanatlarına uyarlamaya başladığında 1986 civarında Fransa'da popüler hale geldi.

Enerji santralleri, neredeyse tamamen , benzin ve yağ karışımını yakan, 80 cc ile 350 cc arasında değişen, iki zamanlı içten yanmalı motorlardır. Bu motorlar, yamaç paraşütü verimliliğine, ünite artı pilotun ağırlığına ve uçan hava koşullarına bağlı olarak saatte yaklaşık 3,7 litre (1 US Gal.) Yakıt kullanarak hızlı yüksek dev / dak itme gücü ve düşük ağırlıkları nedeniyle tercih edilmektedir.

En az bir üretici, güçlü daha düşük devirde itme gücü ve daha iyi yakıt verimliliği için tercih edilen 4 zamanlı bir model üretiyor . Elektrikle çalışan birimler de mevcuttur, ancak uçuş süresi pilin elektrik kapasitesi üzerinde önemli ölçüde sınırlıdır. Csaba Lemak ilk elektrikli PPG'yi yarattı ve ilk olarak 13 Haziran 2006'da uçurdu. Wankel rotary motorlu paramotorlar da mevcuttur, ancak nadirdir.

PARAMOTOR NASIL KULLANILIR?

Motoru dursa dâhi, güvenli bir şekilde yere iniş yapabilen en güvenli motorlu hafif hava aracı olarak gösterilen paramotorun yükselebilmesi için 40 ila en az 20 metrelik düz bir alan gerekmektedir. Kanatları hareket ettirmek adına ön tarafta yer alan kol yardımıyla birlikte kanatların sola ya da sağa çevrilmesi ile istenilen istikamete doğru hareket edilebilir.

Motoru oldukça küçük olan paramotor, hava akımını kullanarak itme gücü elde edilerek ilerlemeye başlar. Paramotor kullanmak için herhangi bir lisans gerekmiyor anca havacılık kuralları kapsamında ya da izni ile uçulabiliyor.

Paramotor kullanmak adına sertifikalı eğitim kurumlarından eğitim kolayca almanız da mümkündür. Paramotor eğitimleri, 10 günden 2 aya dek devam edebiliyor. Paylaşılan bölgelerin hâricinde izin olmadan gerçekleştirilen uçuşlarda cezalar uygulanıyor.

Paramotor ile durgun hava şartlarında 20 knottan daha güçlü rüzgârlarda uçuş tavsiye edilmiyor. Paramotorla ters ve düz olmak üzere iki tür kalkış yapabilir, rüzgârın yeterli olduğu havada ters, az rüzgâr olan havalarda düz kalkış yapılıyor. İniş için de rüzgârı karşınıza almanız gerekir ve yere en az 1 metre kala kanat frenlerini çekmeniz gerekir. Böylece yerle temas sağlanır.

Paramotor kullanıyorsanız ve iniş yapmak istiyorsanız kanatlar çok önemlidir. Paramotrda kalkış yapmak zorken, iniş yapmak ona nazaran daha kolaydır.

Paramotorunda kanatlarla yönlendirme yapılır, hızlı düşüşü de bu kanatlar engeller. İniş esnasında herhangi bir olumsuz bir durumla karşılaşırsanız motoru vesilesiyle yeniden havalanabilirsiniz.

Paramotor kullanırken en güvenli uçuş yüksekliği 100 ila 200 metre arasındadır. Motor sesinin rahatsız etmemesi adına kask ve kulaklık kullanmak önemlidir.

Türkiye’de tek kişilik ve çift kişilik hobi uçuşları yapılıyor. Paramotor genel olarak belgesel ve reklam çekimlerinde kullanılıyor. Türkiye’de paramotor denizde can kurtarmak için de tercih ediliyor