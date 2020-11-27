Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Astronomi meraklılarının heyecanla beklediği parçalı Ay tutulması için geri sayım başladı. Dünya, ay ve güneşin bir noktada buluşacağı gün ne zaman, ay tutulması nasıl izlenir?

Görsel bir şölen olan parçalı ay tutulması için geri sayım sürüyor. Ay tutulmasını izlemek isteyen birçok kişi, tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceği hakkındaki bilgileri araştırıyor.

AY TUTULMASI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Tutulmalar çok eskiden beri bilinen gök olaylarıdır. Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş’ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler.

Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş’e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar.

Ay, Yer’in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması, Ay’ın gölge konisi Yer üzerine düştüğünde ise Güneş tutulması meydana gelir. Özetle, Ay ve Güneş Tutulmaları Ay, Güneş ve Yer’in uzayda birbirlerine göre konuşlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

30 Kasım 2020’deki Parçalı Ay Tutulması genel zaman ile 07.30-11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu sene üçüncü kez yaşanacak olan ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek ancak ülkemizden görülemeyecek.

Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.

EN ÖNEMLİ GÖK OLAYI 14 ARALIK'TA

2020’nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020’deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye’den görülemeyecek.

Öğleden sonra ve akşamüstü arası gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika’da da Arjantin olacak.