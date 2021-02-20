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    Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu ne zaman düzelecek?

    Çeşitli kripto para birimlerinin ticaretinde kullanılan bir platform sağlayan kripto para borsası Paribu’ya an itibarıyla erişim sağlanamıyor. Peki Paribu çöktü mü, neden çalışmıyor?
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 13:23
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    Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu ne zaman düzelecek?

    Kripto para borsalarından biri olan Paribu'ya erişimde sorun yaşanıyor. Paribu kullanıcıları, sistemin çöküp çökmediğini araştırıyor.

    Paribu aracılığıyla yatırım yapan, kripto para alan yatırımcılar, Paribu'ya erişemeyince sosyal medyadan tepki gösterdi.

    Paribu’dan resmi açıklama geldi ancak açıklamayı yeterli bulmayan birçok kullanıcı, Paribu’yu Cimer’e şikayet etti.

    Peki, Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu ne zaman düzelecek?

    PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

    Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biri Paribu, yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.

    Borsa tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba akşam saatlerinde bir güvenlik ihlalinin tespit edildiği, güvenlik prosedürlerinin devreye alınarak müşteri varlıklarının güvenliği için cüzdanların etkileşiminin geçici olarak durdurulduğu bilgisi yer aldı.

    Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu ne zaman düzelecek? #1

    CİMER’E ŞİKAYET ETTİLER

    Sosyal medya kullanıcıları, Paribu'nun açıklamasını yetersiz bularak bu sorunun bilerek yapıldığını iddia etti. Pek çok kullanıcı Paribu’yu Cimer’e şikayet etti.

    PARİBU NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Yapılan ek açıklamada, beklemede olan TL yatırma işlemlerinin Paribu hesaplarına yansıtıldığı bildirilirken 40 dakika içinde TL çekim işlemleri ve diğer hizmetlerin kullanıma açılacağı aktarıldı.

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