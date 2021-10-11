Paris İklim Anlaşması'nın ardından ikinci adım! O bakanlığın adı değişti...

Paris İklim Anlaşması'nın kabulünün ardından iklim krizine dair ikinci bir adım atıldı. Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adının değişeceğini duyurdu. İşte bakanlığın yeni ismi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve şehircilik Bakanlığı'na ilişkin dikkat çeken bir kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Erdoğan, bu kapsamda Murat Kurum'un görevde olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini söyledi.

Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın adı ne olacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN YENİ İSMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın isminin değişeceğini duyurdu.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilecek.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI" EKLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönem için yeşil kalkınma devrimini tüm çalışmaların merkezine yerleştirerek öncü ve etkin rol üstlenmekte kararlıyız. Hükümet olarak üzerime düşünleri yaptık, yapıyoruz. Yeşil Kalkınma devrimini de aynı samimiyetle milletimizin tavrına sunuyoruz. Her kesimden sürecin ülkemize külfetlerini asgari düzeyde tutacak bir yaklaşımla yürüteceğimiz bu tarihi projeye destek vermesini bekliyoruz. İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni ismi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı olarak değiştiriyor bünyesinde iklim değişikliği ve koordinasyon birimi kuruyoruz."



