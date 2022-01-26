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    Paris'te 84 yaşındaki fotoğrafçı donarak hayatını kaybetti

    Sokakta düştükten 9 saat boyunca kimsenin yerden kaldırmadığı fotoğrafçı Rene Robert'in, hipotermi geçirerek öldüğü belirlendi.
    • AA
    • 26.01.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 16:39
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    Paris'te 84 yaşındaki fotoğrafçı donarak hayatını kaybetti

    BFMTV’nin haberine göre, Fransa'nın başkenti Paris'te 84 yaşındaki Rene Robert, oldukça kalabalık Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.

    Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert’in yardımına, yaklaşık 9 saat kimse gelmedi.

    HİPOTERMİ VE KAFA TRAVMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

    Bir evsizin sabah 06.00 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesi'ne kaldırılan Robert'in, yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Paris te 84 yaşındaki fotoğrafçı donarak hayatını kaybetti #1

    YAŞLI ADAMIN DÜŞMESİNE KAYITSIZ KALDILAR

    Robert’in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert’e kayıtsız kaldığını belirtti.

    Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim." ifadesini kullandı.


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