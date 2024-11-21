İHA
Türk sanat tarihinin en önemli ressamlarından olan Kaplumbağ Terbiyecisi adlı ünlü eserin sahibi Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıktı.
Hamdi Bey'in 1879 tarihli 'Bursa Ulu Cami Önü' adlı tablosu müzayedede 571 bin 500 euroya alıcı buldu.
TÜRK SATIN ALDI
Tablonun Türkiye'de madencilik şirketi bulunan bir kişi tarafından telefon görüşmesi üzerinden satın alındığı açıklandı.
EN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN
Osman Hamdi Bey’in yağlıboyadan 60x42 santimetre ebadındaki eseri sanatçının özgün tarzının en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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