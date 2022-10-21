Parsel sorgulama nasıl yapılır? TKGM TAKBİS ile ada parsel sorgulama!

Parsel sorgulama nasıl yapılır? TKGM TAKBİS ile ada parsel sorgulama!

Parsel sorgulamanın nasıl yapılacağı pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki parsel sorgulama nasıl yapılır? İşte TKGM TAKBİS ile ada parsel sorgulama yöntemi!

Vatandaşlar parsel sorgulamanın nasıl yapılacağını merak ediyor. e-Devlet projeleri arasında en önemlilerden biri olarak gösterilen TAKBİS bir diğer ismiyle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, birçok dijital hizmetin yanı sıra, ülkemizde vatandaşların diledikleri taşınmazın parsel sorgusunu yapmalarını sağlıyor.

TAKBİS kapsamında bulunan "Parsel Sorgulama" hizmeti sayesinde Tapu Dairelerine gidilmesine gerek kalmadan taşınmazız detaylı dökümleri güvenilir, güncel ve hızlı bir şekilde sunulması sağlanabiliyor. Ayrıca tüm tapu müdürlükleri 2012 senesi Mayıs ayı itibarıyla TAKBİS'e geçirilmiştir.

Parsel sorgulama nasıl yapılır?

Parsel sorgulamanın nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Parsel sorgulama belirli bir taşınmazın yer ve tapu bilgilerinin tespiti için fiziki şekilde ilgili Tapu Dairesinden ya da dijital olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait parsel sorgu ekranı üzerinden gerçekleştirilen parsel sorgulama işlemi olarak bilinmekte.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün vatandaşlara sağladığı dijital sorgu imkanı ile internet tarayıcılarına bağlanan herhangi bir elektronik cihaz ile uygulamaya giriş yaparak gayrimenkulün bulunduğu parselin sorgusunu yapmak mümkün olmakta.

Parsel nedir?

Parsel, imar hukuku anlamına gelmekte.İmar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sınırları belirlenmiş olan ve ayrılan arazi parçalarına verilen isim olarak tarif edilmekte.