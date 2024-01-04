Parti cenneti bir ülke! Türkiye'de 141 siyasi parti faaliyet gösteriyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncellediği kayıtlarına göre, 141 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, son bir yılda 19 parti siyasi hayatına başladı. AK Parti ise üye sayısı bakımından listede ilk sırada yer alıyor.

AA

İttifaklar dönemi, genel ve yerel seçimler...

Hareketli siyaset sahnesi, yeni aktörler çıkartırken, yeni hareketlere de alan açıyor.

Türkiye'deki siyasi parti sayısı, son birkaç yıl içerisinde yükselişe geçti.

Bir yılda 19 parti kuruldu

Ülkemizde 2023'ün başında 122 olan parti sayısı, bir yıl içerisinde 19 artarak 141'e yükseldi.

Listede yer alan bazı partilerin adları kamuoyunda pek bilinmediği gibi bir kısmının da üye sayısı neredeyse parmakla sayılacak kadar neredeyse.

32 partinin hiç üyesi yok

32 partinin ise Yargıtay kayıtlarına göre sıfır üyesi bulunuyor. Yani bu partilerin resmi olarak hiç üyesi yok.

Bir partinin ise yalnızca bir üyesi mevcut.

30 kişiyle parti kurulabiliyor

Siyasi Partiler Kanunu'na göre bir partinin kurulabilmesi için partiye üye olma yeterliğine sahip en az 30 Türk vatandaşının başvurması gerekiyor.

Bu kişilere kurucular kurulu üyeleri de deniyor.

AK Parti üye sayısında ilk sırada

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinde yayınlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor.

11 milyon 41 bin 464 üyesi bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 428 bin 800 üyeyle CHP, 508 bin 578 üyeyle de İyi Parti izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 486 bin 896, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 10 bin 353 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi'nde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı ise 19 bin 855.

Üye sayısıyla öne çıkan diğer partilerden Demokrat Parti'nin 342 bin 256, Yeniden Refah Partisi'nin 365 bin 767, Saadet Partisi'nin 243 bin 312, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 146 bin 820, Büyük Birlik Partisi'nin ise 112 bin 277 üyesi bulunuyor.

Diğer partiler

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anavatan Partisi 24 bin 240, Gelecek Partisi 70 bin 451, Memleket Partisi 66 bin 738, Türkiye İşçi Partisi 43 bin 206, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 846, Vatan Partisi 13 bin 955, Zafer Partisi 43 bin 515, Demokratik Sol Parti 25 bin 570, Hür Dava Partisi 13 bin 741.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları, her yılın ocak ayının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayınlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)