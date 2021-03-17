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- Parti kapatılırsa HDP'liler DBP'ye geçecek
Parti kapatılırsa HDP'liler DBP'ye geçecek
Terör örgütü PKK ile olan ilişkisi nedeniyle partileri hakkında kapatılma davası açılan HDP'nin, vekillerinin nasıl bir yol izleyeceği belli oldu.
- Haber Merkezi
- 17.03.2021 - 19:09
- Güncelleme : 17.03.2021 - 19:59
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP hakkında kapatma davası açtı. Davanın gerekçesi olarak, HDP’lilerin terör örgütü PKK ile arasındaki ilişki gösterildi. Gözler HDP’de.
HDP'LİLER DBP'YE GEÇECEK
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı, kapatma kararının çıkması durumunda ne yapacaklarını da belirledi. HDP’nin kapatılması durumunda milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi’ne geçecek.
Meclis’e HDP Diyarbakır Milletvekili olarak giren Salihe Aydeniz, HDP’den istifa ederek DBP’nin eş genel başkanlığına gelmişti.