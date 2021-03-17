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Parti kapatılırsa HDP'liler DBP'ye geçecek

Parti kapatılırsa HDP'liler DBP'ye geçecek

Terör örgütü PKK ile olan ilişkisi nedeniyle partileri hakkında kapatılma davası açılan HDP'nin, vekillerinin nasıl bir yol izleyeceği belli oldu.