Partilere Hazine'den ödenecek yardım tutarı belli oldu

Hazine'den Meclis'teki siyasi partilere aldıkları oy oranına göre yapılan yardım ödemesinde HDP, 57 milyon 550 bin lirayı kasasına koyacak.

Geçtiğimiz gün Meclis'e sunulan 2021 yılı bütçe yasa teklifinde partilere Hazine'den ödenecek tutar da belli oldu.

Son olarak 2018'de yapılan genel seçimlere göre Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'ye, aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı toplam 481 milyon 790 bin lira Hazine yardımı ödenecek.

EN BÜYÜK PAY AK PARTİ İLE CHP'YE

Hazine'den AK Parti'ye 209 milyon 304 bin lira, CHP'ye 111 milyon 369 milyon lira ödenecek.

HDP'YE 57 MİLYON 550 BİN LİRA

Ödenilecek tutarlar arasında en büyük 3. pay ise HDP'ye...

Hazine'den HDP'ye 57 milyon 550 bin lira aktarılacak.

MHP'ye 54 milyon 588 bin lira ödenecekken, İyi Parti de 48 milyon 979 bin lira devletin kasasından pay alacak.