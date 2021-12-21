Pasaport defter bedeli ne kadar? Pasaport harç ücretleri...

Pasaport defter bedeli ne kadar? Pasaport harç ücretleri...

Yeni yıla kısa bir süre kala yurt dışı tatili için plan yapan vatandaşlar, "Pasaport defter bedeli ne kadar?" sorusunu gündeme getirdi.

2021 yılını sonlandırmaya ve 2022 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, yeni yıl planları yapılmaya başlandı.

Yeni yılı yurt dışında karşılamak ya da yeni yıla yine yurt dışında tatil yaparak kutlamak isteyenler, pasaport defter bedelinin fiyatlarına ulaşmak istiyor.

2022’deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği’yle belli oldu.

Bunun akabinde hem pasaport hem de pasaport defterine ilişkin son fiyatlar ortaya çıkmaya başladı.

Peki, Pasaport defter bedeli ne kadar? Pasaport harç ücretleri... İşte yanıtı...

PASAPORT DEFTER BEDELİ NE KADAR?

2022 pasaport defter bedeli 225 lira oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor.

Pasaport harçları ise 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek;

Süresi 6 ay olanlar için 339 lira,

1 yıl olanlar için 452 lira,

2 yıl olanlar için 738 lira,

3 yıl olanlar için 1048 lira,