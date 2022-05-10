Pasaportlar değişiyor mu? Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak?

Pasaportlar değişiyor mu? Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pasaport değişikliği hakkında konuştu. Peki pasaportlar değişiyor mu? Yeni yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak?

Yurt dışı seyahatler için sahip olunması gereken pasaport, milyonlarca vatandaş tarafından gerekli işlemlerin ardından elde ediliyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da artarken, pasaport işlemlerine dair her bir detay yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından "pasaportlar mı değişecek" sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli pasaport üretimine dair açıklamalarda bulunurken, yeni pasaport hakkındaki detaylar merak konusu oldu.

Yerli pasaportun amacı, çıkış tarihi ve özelliklerine dair ayrıntılar da belirtildi.

Peki yerli yeni pasaport nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? Pasaportlar değiştirilecek mi? İşte konunun detayları...

Yerli pasaport nedir, ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli pasaport üretimine başlanacağını ve ağustos ayı itibarı ile yeni pasaportların dağıtıma başlanacağını açıkladı.

Erdoğan, yerli ve milli pasaport üretimini gerçekleştirebilecek alt yapının kurulduğunu kaydederek, "Yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı ile başlayıp Birinci Meclis ile sona eriyor ve ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor. Ağustos ayı itibariyle vatandaşlarımıza yerli ve milli pasaportlar verilmeye başlanacak. Yeni pasaportumuzun da milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Pasaportlar değişecek mi?

Yeni pasaportlarla eski pasaportların değiştirileceği tarih hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi.