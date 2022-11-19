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Pascal Nouma, yumrukladığı hayranının parmağını kırdı

Pascal Nouma, yumrukladığı hayranının parmağını kırdı

Film setine gelerek Pascal Nouma ile fotoğraf çektirmek isteyen genç, Galatasaray'ın 4 yıldız işaretini yaptı. Durum karşısında çılgına dönen Nouma, hayranını hastanelik etti.