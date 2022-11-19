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- Pascal Nouma, yumrukladığı hayranının parmağını kırdı
Pascal Nouma, yumrukladığı hayranının parmağını kırdı
Film setine gelerek Pascal Nouma ile fotoğraf çektirmek isteyen genç, Galatasaray'ın 4 yıldız işaretini yaptı. Durum karşısında çılgına dönen Nouma, hayranını hastanelik etti.
- Haber Merkezi
- 19.11.2022 - 09:25
Eski futbolcu Pascal Nouma, bir skandala imza attı.
'Aşkın Saati:1903' filminde rol alan eski futbolcu, set ortamında kaos çıkardı.
Sarıyer'de gerçekleşen film setine gelen Nouma hayranı genç, fotoğraf çektirmek istedi.
Hayranının istediğini geri çevirmeyen Nouma, fotoğraf çektirirken kendinden geçti.
Galatasaray işareti yapan hayranına saldırdı
Fotoğraf çekimi esnasında poz veren genç adam, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek, eliyle 4 işareti yaptı.
Bunu gören Nouma, öfkesine yenik düşerek genci yumruklamaya başladı.
Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti.
Nouma ifade verdi
Parmağı kırılan genç adam, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.