Paşinyan, Ermenilerin soykırım tehlikesi altında olduğunu iddia etti

Paşinyan, Ermenilerin soykırım tehlikesi altında olduğunu iddia etti

Ateşkes kararına rağmen Azerbaycan’da sivilleri vurmaya devam eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde var olduğunu iddia ettiği cihatçıların soykırım yapacağını söyledi.

Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi ihlal etmekten çekinmeyen ve geçtiğimiz gece boyunca Gence kentine füze yağdırarak sivilleri katleden Ermenistan, uluslararası arenedaki manipülasyon çabalarını da sürdürüyor.

Ermenistan’ın işgalci olduğu gerçeğini ve yapmayı sürdürdüğü sivil katliamını örtbas etmeye çalışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İtalyan gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin de adını kullanarak gerçek dışı iddialarda bulundu.

DESTEK KAYBEDİNCE SOYKIRIM YALANINA SARILDI

La Repubblica’ya konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın soykırım tehdidi altında olduğunu iddia etti. Türkiye’nin, Ermenistan’ın işgalci saldırılarında Azerbaycan’a verdiği meşru desteği karalamaya çalışan Paşinyan, ortaya attığı soykırım iddiasıyla ses getirerek taraftar toplamaya çalıştığını gözler önüne serdi.

Röportajda, “Ankara, Bakü'yi silahlarını susturmamaya davet ederek hem diplomatik hem de askeri düzeyde Azerilerin yanında olduğunu gösteriyor ” ifadelerini kullanan Paşinyan, ateşkese rağmen bombalanan Azeri şehirlerindeki zulmü gözardı etti.

TÜRKİYE KORKUSU GÖZDEN KAÇMADI

Hedef şaşırtmaya çalışan açıklamalarına devam eden Paşinyan, “Dağlık Karabağ, Türkiye'nin yayılmacılığının önündeki son engeldir. Eğer uluslararası toplum Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteğe hızlı bir şekilde müdahale etmezse, Türkler, 17. yüzyılda Osmanlı'da olduğu gibi Viyana kapılarına dayanacak.” dedi.

İSLAM KORKUSUNU KÖRÜKLEYEREK DESTEK ARIYOR

Bölgede var olduğunu iddia ettiği cihatçıların, büyük bir tehlike yarattığını söyleyen Paşinyan, sözde cihatçıları da Türkiye’nin eğittini söyledi. “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tanınmazsa bu, Ermenilere yönelik yeni bir soykırımın öncüsü olacaktır ” diyen Paşinyan, kaybettiği uluslarası desteği, sahte soykırım iddiarıyla kazanmak istediğini kanıtladı.

Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden Ermenistan, gece saatlerinde Gence'ye füzelerle saldırı düzenledi